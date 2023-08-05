Пламя до сих пор не потушили. Фото: глава Тольятти Николай Ренц.

Над Тольятти днем в субботу, 5 августа 2023 года, поднялся густой черный дым. Около города полыхают трава и лес. Рассказываем, что известно о крупном низовом пожаре в Тольятти 5 августа 2023 года.

На борьбу с огнем бросили больше 300 человек и поезд

На пульт дежурного МЧС сообщение о возгорании поступило в районе 13:31. Сначала сообщали, что полыхает на площади 20 гектаров, потом цифры скорректировали: пламя прошло 10 гектаров, площадь активного горения – 5,85 гектара.

- Горит очень сильно, из окна видно огромный черный столб дыма, - рассказывает корреспонденту «КП-Самара» жительница Тольятти. – Горит где-то за городом, а там и пустыри, и лес. Как бы к домам не подобралось, там частный сектор.

Рядом с местом пожара и крупное село Зеленовка. К счастью, пожарные не подпустили огонь к домам.

- Главное, что сделали к этому часу - сняли риск подхода огня к Зеленовке. Все необходимые распоряжение отданы, идет борьба с распространением огня, - рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Благодарю предприятия и организации Тольятти, которые оперативно предоставили технику для ликвидации пожара. Еще раз обращаю внимание всех жителей региона на необходимость строжайшего соблюдения правил противопожарного режима. К сожалению, мы видим, какими последствиями чревата неосторожность.

Сначала на борьбу с огнем бросили около 50 человек и 18 единиц техники, потом силы пришлось увеличить. По последним данным, которые предоставили в региональном ГУ МЧС, пламя тушат 319 человек и 45 машин. Со станции «Самара» пригнали пожарный поезд.

Столб дыма видно издалека. Фото: t.me/chp_samara

Причины – неосторожное обращение с огнем и жара

Огонь вспыхнул в районе улицы Бориса Коваленко, что находится в Комсомольском районе Тольятти. Лес, на который перекинулось пламя, относится к Ставропольскому лесничеству. Глава Тольятти Николай Ренц рассказал, что сначала загорелась сухая трава, а виновниками пожара стали люди и жара (в регионе столбики термометров поднимаются выше +30).

- Жаркая погода и неосторожное обращение с огнем снова привели к большой беде. Произошло загорание сухой травы в районе гостиницы «Ловчий плюс» на Жигулевском море, огонь перешел на лес и быстро распространяется, - рассказал мэр Тольятти.

С огнем борются 319 человек и 45 машин. Фото: Фото: глава Тольятти Николай Ренц.

Кроме пожарных к борьбе с огнем подключились и местные предприятия: коммунальщики, сотрудники химической промышленности и т.д.

По состоянию на 18:20 по местному времени пожар еще не потушен.