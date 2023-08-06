В Тольятти снова горит трава. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В Тольятти 6 августа снова загорелась трава. Тревожными сообщениями поделились очевидцы в социальных сетях.

- Снова что-то сильно горит за Московским проспектом, - рассказали местные жители.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о возгорании в Автозаводском районе напротив ул.Офицерской, 84 поступило на пульт дежурного в 10:34.

- Горит трава на площади 0,1га,- рассказали в МЧС.

Для тушения пожара привлекаются 28 человек и 6 единиц техники.

Напомним, в субботу, 5 августа, в Тольятти произошел серьезный низовой пожар в лесничестве. С травы огонь перекинулся на лес. Предварительно, причиной пожара стали жара и неосторожное обращение с огнем. К месту ЧП прибыл пожарный поезд, возгорание тушат 331 человек и 117 единиц техники. Огонь был локализован в 20.50 на общей площади в 71,95 га, открытое горение пока не ликвидировано. Погибших и пострадавших нет.