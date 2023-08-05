Пожар под Тольятти не угрожает населенным пунктам

Крупный пожар вспыхнул днем 5 августа. Фото: глава Тольятти Николай Ренц.

Угрозы распространения огня под Тольятти нет, пламя не угрожает населенным пунктам. Об этом заявил глава ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко во время телефонного разговора с губернатором региона Дмитрием Азаровым.

- У нас очаговое горение, ветер опять поменялся в направлении Зеленовки, но угрозы нет, потому что там выставлены силы, - сказал Бойко.

Дмитрий Азаров спросил, есть ли необходимость развернуть машину и приехать на место происшествия, на что глава регионального МЧС ответил, что ситуация полностью под контролем, в ближайший час пожар будет локализован.

Напомним, крупный низовой пожар вспыхнул в Тольятти днем в субботу, 5 августа 2023 года. Загорелась сухая трава, огонь быстро перекинулся на лес. Предварительно, причиной пожара стали жара и неосторожное обращение с огнем. В какой-то момент пламя тушили 362 человека на 74 машинах, к месту ЧП прибыл пожарный поезд.

Сейчас на месте пожара, по словам Олега Бойко, работает 331 человек и 117 единиц техники. По состоянию на 19:45 огонь прошел 35,8 гектара. В Тольяттинском лесничестве пожар локализовали, в Ставропольском пока нет, работы продолжаются.

Дмитрий Азаров в разговоре с Олегом Бойко добавил, что ждет очередной доклад о ситуации ровно через час.