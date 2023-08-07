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НовостиОбщество7 августа 2023 11:28

Жители Самары пожаловались на разрушенное крыльцо на улице Рабочей

Жители Самары пожаловались на разрушенное крыльцо на улице Рабочей
Алена ПРОВКИНА
Самарцы пожаловались на разрушенное крыльцо. Фото: ЦУР

Самарцы пожаловались на разрушенное крыльцо. Фото: ЦУР

В Самаре местные жители продолжают делиться проблемами на улицах областного центра. Горожане опубликовали кадры разрушенного крыльца на улице Рабочей.

По информации ЦУР Самарской области, ранее горожане пожаловались на открытый люк на улице Ставропольской. Сообщение отправили в систему «Инцидент Менеджмент» - он является основным инструментом в работе ЦУР, который помогает решать проблемы. Опасный люк сразу прикрыли, а через день установили стационарную крышку. Также жители Железнодорожного района пожаловались на разрушенное крыльцо на улице Рабочей.

Специалисты взяли вопрос в работу и передали его в администрацию района. Управляющая компания завершила ремонт в кратчайшие сроки.