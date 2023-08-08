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НовостиОбщество8 августа 2023 4:31

Самарцы заметили «ушастых» спортсменов на стадионе «Чайка»

В Самаре местные жители удивились кроликам на стадионе в Красноглинском районе
Алена ПРОВКИНА
Кролики решили заняться спортом

Кролики решили заняться спортом

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

В Самаре местные жители поделились удивительными кадрами. На стадионе появились «ушастые» спортсмены.

Горожане поделились кадрами с редакцией «КП-Самара». По стадиону «Чайка» в поселке Управленческий Красноглинского района прыгают «ушастые» спортсмены. Судя по всему, животные сбежали из Живого уголка «Сказка», находящегося рядом со стадионом. Пушистые любители здорового образа жизни помогают «косить» траву и сопровождают горожан на дорожках.

Напомним, еще одна удивительная встреча с животными произошла в начале августа. На городскую набережную прибежали две косули. Неожиданные гости успели искупаться в фонтане и стали ломиться в рестораны.