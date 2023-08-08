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НовостиОбщество8 августа 2023 6:32

В Самаре горожане пожаловались на упавшее дерево на проспекте Кирова

Самарцы рассказали, что упавшее дерево лежит во дворе почти месяц
Алена ПРОВКИНА
Жители пожаловались на ситуацию во дворе. Фото: "Самара с огоньком"

Жители пожаловались на ситуацию во дворе. Фото: "Самара с огоньком"

В Самаре местные жители пожаловались на обрушившееся дерево. Ствол лежит во дворе практически месяц.

Горожане опубликовали жалобы в социальных сетях. По словам очевидцев, упавшее дерево лежит во дворе жилого дома на проспекте Кирова. Створ обрушился почти месяц назад, горожане рассказывают, что пытались обратиться в профильные службы, но не получили ответ.

Напомним, горожане также жаловались на разрушенное крыльцо на улице рабочей. На жалобы отреагировали специалисты, подрядчики в скором времени привели участок в порядок.