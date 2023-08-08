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НовостиПроисшествия8 августа 2023 8:34

В Самаре загорелся легковой автомобиль на проспекте Металлургов

В Самаре загоревшуюся легковушку тушили 7 человек
Алена ПРОВКИНА
Специалисты ликвидировали возгорание

Специалисты ликвидировали возгорание

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали о возгорании легкового отечественного автомобиля в Кировском районе. Специалисты прибыли тушить пожар.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, автомобиль загорелся утром 8 августа 2023 года на проспекте Металлургов. Судя по опубликованным кадрам, машина находилась на проезжей части. Автомобиль «Лада Гранта» вспыхнул прямо на дороге. Для тушения возгорания привлекли 2 единицы техники и 7 человек. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, в областной столице горожане пожаловались на обрушившееся дерево на проспекте Кирова. Оно лежит во дворе почти месяц.