Самарцы поделились кадрами побега раков от местных жителей

Раки добрались до воды. Фото: "Самара с огоньком"

В городе Сызрань Самарской области местные житель поделились удивительными кадрами. От горожан пытались сбежать раки.

Судя по опубликованным кадрам, раки быстро передвигаются в сторону водоема около дамбы. Горожане успели заснять странный побег. В комментариях пользователи считают, что очевидец самостоятельно решил отпустить выловленных раков со словами: «Свобода!».

Напомним, горожане также сумели сфотографировать пушистых спортсменов. Кролики прибежали на стадион, чтобы поддерживать бегунов и придерживаться здорового образа жизни.