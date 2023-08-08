Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 августа 2023 9:02

Самарцы поделились кадрами побега раков от местных жителей

В Самарской области раки пытались сбежать от горожан
Алена ПРОВКИНА
Раки добрались до воды. Фото: "Самара с огоньком"

Раки добрались до воды. Фото: "Самара с огоньком"

В городе Сызрань Самарской области местные житель поделились удивительными кадрами. От горожан пытались сбежать раки.

Судя по опубликованным кадрам, раки быстро передвигаются в сторону водоема около дамбы. Горожане успели заснять странный побег. В комментариях пользователи считают, что очевидец самостоятельно решил отпустить выловленных раков со словами: «Свобода!».

Напомним, горожане также сумели сфотографировать пушистых спортсменов. Кролики прибежали на стадион, чтобы поддерживать бегунов и придерживаться здорового образа жизни.