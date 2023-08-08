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НовостиОбщество8 августа 2023 12:34

Бывший завод Bosh в Самарской области получил новое название

Завод Bosh, расположенный под Самарой, переименовали в «НАМИ инновационные компоненты»
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Завод занимался производством рулевого управления, антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP. Фото: Фото: www.boschlease.com

Завод занимался производством рулевого управления, антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP. Фото: Фото: www.boschlease.com

Завод Bosh, который находится на территории Самарской области, получил новое название. С 7 августа 2023 года компания ООО «Роберт Бош Самара» переименована в «НАМИ инновационные компоненты». Об этом сообщили в компании.

Отмечается, что данная процедура – это первый этап по внедрению компетенций ФГУП «НАМИ» в процесс перезапуска предприятия.

Напомним, завод занимался производством рулевого управления, антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP. В июне 2023 года 100% долей ООО «Роберт Бош Самара» приобрело ФГУП «НАМИ».

В дальнейших планах компании – производство антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP. С 2025-го предприятие планирует выйти на проектные мощности.