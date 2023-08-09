В центре Самары из-за горевших сараев эвакуировали 20 жителей ближайших домов

У пожарных ушло около получаса, чтобы потушить возгорание / Фото: Александр Сергеев

Вечером во вторник, 8 августа 2023 года, в Самаре неподалеку от филармонии произошел пожар. Вспыхнули сараи на улице Льва Толстого, 40. Из-за этого пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов.

- Сообщение о возгорании поступило в 22:41. По прибытии установлено, что на улице Льва Толстого загорелись сараи. Площадь пожара составила 80 кв. м. В целях безопасности из рядом стоящих домов эвакуировали 20 человек, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На месте ЧП работали 43 человека и 8 единиц техники. Потушить возгорание им удалось в 23:17. Происшествие обошлось без пострадавших. Из-за чего вспыхнуло пламя, пока неизвестно. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

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