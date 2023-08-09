Маршруты 15 автобусов и троллейбусов изменят из-за перекрытия пр. Кирова в Самаре

Общественный транспорт пустят в объезд участка от пр. Карла Маркса до ул. Стара-Загора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 22:00 четверга, 10 августа 2023 года, закроют проезд по проспекту Кирова. Движение ограничат из-за перекладки теплосетей на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Стара-Загора. Ездить там нельзя будет до 5:00 понедельника, 14 августа 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На время перекрытия дороги общественный транспорт пустят в объезд. Трассы следования изменят автобусы №№ 4, 6, 41, 47, 51, 203, 213, 226, 261 и троллейбусы № 4, 4к, 12, 13, 18, 20. А вот движение троллейбусов № 8, 9 и 10 будет закрыто.

Так, автобус № 47 в направлении Юнгородка будет ездить по Стара-Загоре, Ташкентской, Карла Маркса, Кирова, в направлении Хлебной площади — по Заводскому шоссе, Кирова, Карла Маркса, Ташкентской, Карла Маркса, Ташкентской, Стара-Загоре. Автобус № 6 в направлении Юнгородка — по Димитрова, Стара-Загоре, Ташкентской, Карла Маркса, Кирова, в направлении санатория «Самарский» — по Заводскому шоссе, Кирова, Карла Маркса, Ташкентской, Карла Маркса, Ташкентской, Стара-Загоре.

Троллейбус № 4 будет ходить от завода «Металлург» до ж/д вокзала по улицам Вольской и Советской Армии, через Дом печати, ЦАВ. Троллейбус № 4к: завод «Металлург» — Вольская — Советской Армии — Вольская — завод «Металлург». Троллейбус № 12: ж/д вокзал — площадь авиаконструктора Ильюшина — кинотеатр «Шипка» — площадь авиаконструктора Ильюшина — ж/д вокзал. Троллейбусы № 13 и 18: кинотеатр «Шипка» — 15-й микрорайон — кинотеатр «Шипка», а № 20: ж/д вокзал — кинотеатр «Шипка» — поликлиника № 6 — кинотеатр «Шипка» — ж/д вокзал.

С временными схемами движения других маршрутов можно ознакомиться здесь.

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