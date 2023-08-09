У жителя Самары за незаконный вылов рака конфисковали лодку и снаряжение

Лодку и подводные снаряжения передали в территориальное управление Росимущества. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области любителя подводной охоты поймали вечером на одной из рек за ловлей раков. Судебные приставы Советского района Самары конфисковали у нелегального добытчика резиновую лодку и подводные снаряжения.

— Житель Самары ловушки применять не стал, а сам нырнул за добычей. Из местного водоема мужчина успел выловить более 50 раков, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

За незаконную добычу суд привлек мужчину к уголовной ответственности. Ему назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ. Помимо этого, у самарца конфисковали резиновую лодку, жилет с кислородным оборудованием, маски и ласты для подводного плавания.

Лодку и подводные снаряжения передали в территориальное управление Росимущества для дальнейшего обращения в доход государства.

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