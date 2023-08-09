Движение трех троллейбусов закроют по пр. Кирова в Самаре с 10 по 14 августа

Три троллейбуса не будут ходить по проспекту Кирова до окончания ремонтных работ на теплосетях Фото: Google. Карты.

В Самаре три троллейбуса временно перестанут ходить по проспекту Кирова. Будет закрыто движение маршрутов № 8, 9 и 10. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, с 22:00 10 августа 2023 года в Самаре ограничат проезд по проспекту Кирова от проспекта Карла Маркса до улицы Стара-Загора. Запрет будет действовать до 05:00 14 августа 2023 года. Движение закроют из-за проведения работ по ремонту и модернизации теплотрасс.

В указанный период не будут ходить троллейбусы №№ 8, 9, 10. Также до окончания ремонтных работ в объезд направят автобусы №№ 4, 6, 41, 47, 51, 203, 213, 226, 261; троллейбусы №№ 4, 4к, 12, 13, 18, 20.

Жителей Самары просят с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать свои поездки.

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