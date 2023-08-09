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НовостиОбщество9 августа 2023 9:59

Движение трех троллейбусов закроют по пр. Кирова в Самаре с 10 по 14 августа

Временно перестанут ходить маршруты № 8, 9 и 10
Анастасия ПИГИНА
Три троллейбуса не будут ходить по проспекту Кирова до окончания ремонтных работ на теплосетях

Три троллейбуса не будут ходить по проспекту Кирова до окончания ремонтных работ на теплосетях

Фото: Google. Карты.

В Самаре три троллейбуса временно перестанут ходить по проспекту Кирова. Будет закрыто движение маршрутов № 8, 9 и 10. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, с 22:00 10 августа 2023 года в Самаре ограничат проезд по проспекту Кирова от проспекта Карла Маркса до улицы Стара-Загора. Запрет будет действовать до 05:00 14 августа 2023 года. Движение закроют из-за проведения работ по ремонту и модернизации теплотрасс.

В указанный период не будут ходить троллейбусы №№ 8, 9, 10. Также до окончания ремонтных работ в объезд направят автобусы №№ 4, 6, 41, 47, 51, 203, 213, 226, 261; троллейбусы №№ 4, 4к, 12, 13, 18, 20.

Жителей Самары просят с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать свои поездки.

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