В полиции назвали предполагаемого виновника ДТП с перевертышем в Самаре

Автомобилистка не пропустила на перекрестке легковушку и устроила ДТП / Фото: Подслушано Самара

Стали известны подробности ДТП с перевертышем на пересечении проспекта Кирова и улицы Физкультурной в Самаре 9 августа 2023 года. Сегодня днем там столкнулись Toyota RAV4 и Skoda. В полиции назвали предварительную причину и предполагаемого виновника аварии.

— Примерно в 13:20 33-летняя женщина на Toyota RAV4, двигаясь по проспекту Кирова со стороны улицы Теннисной, решила на перекрестке повернуть. Она не пропустила автомобиль Skoda под управлением 41-летнего водителя, который ехал во встречном направлении, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек — автомобилистка. Ее увезли в больницу. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.

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