Самарцы рассказали о сбитом курьере на улице Ново-Садовой

О состоянии курьера не сообщается. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре местные жители поделились кадрами аварии на улице Ново-Садовой. Курьер, работающий в службе доставки еды, попал под колеса автомобиля.

Судя по сообщению очевидцев в социальных сетях, авария произошла на улице Ново-Садовой. Сотрудник доставки двигался на велосипеде и попал под машину. Вокруг пострадавшего столпилось несколько местных жителях. О причинах аварии и состоянии курьера пока неизвестно.

Напомним, еще одно ДТП в областной столице случилось на пересечении проспекта Кирова и улицы Физкультурной 9 августа 2023 года. Днем из-за столкновения двух автомобилей пострадал один человек.