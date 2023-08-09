Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 августа 2023 15:40

В Самаре назвали причину обрушения асфальта в Кировском районе

Самарцы поделились кадрами «портала в Ад» на пересечении Металлистов и Юных пионеров
Алена ПРОВКИНА
Сотрудники ведомства назвали причину обрушения. Фото: прокуратура Самарской области

Сотрудники ведомства назвали причину обрушения. Фото: прокуратура Самарской области

В Самаре местные жители поделились кадрами серьезного обрушения в Кировском районе. Асфальт провалился на пересечении улицы Металлистов и проспекта Юных Пионеров.

Согласно опубликованным данным прокуратуры Самарской области, обрушение произошло из-за износа канализационного коллектора. Сотрудники ведомства организовали проверку исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере. По результатам проверки правоохранители дадут оценку действиям ответсвенных лиц.

Также сотрудники надзорного органа решат вопрос о мерах прокурорского реагирования.