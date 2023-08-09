В Самаре назвали причину обрушения асфальта в Кировском районе

Сотрудники ведомства назвали причину обрушения. Фото: прокуратура Самарской области

В Самаре местные жители поделились кадрами серьезного обрушения в Кировском районе. Асфальт провалился на пересечении улицы Металлистов и проспекта Юных Пионеров.

Согласно опубликованным данным прокуратуры Самарской области, обрушение произошло из-за износа канализационного коллектора. Сотрудники ведомства организовали проверку исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере. По результатам проверки правоохранители дадут оценку действиям ответсвенных лиц.

Также сотрудники надзорного органа решат вопрос о мерах прокурорского реагирования.