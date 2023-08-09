Самарцев удивила белка, карабкающаяся по фасаду здания

Белка решила забраться на здание. Фото: https://t.me/samaratg01/8426

В Самаре местных жителей удивила белка, карабкающаяся по фасаду жилого дома. Горожане успели сфотографировать животное.

Грызун уверенно карабкается по стене жилого дома и не обращает внимание на преграду. Судя по опубликованным кадрам, белка держится за фасад и движется вбок, поднимаясь выше первого этажа. Чем грызуна заинтересовало заинтересовали каменные джунгли – пока неизвестно.

Напомним, в городе бывают не только приятные встречи с животными. Самарцы наткнулись на стаю агрессивных собак на улице Победы. Животные напали на местных жителей с домашним питомцем.