Самарцев напугал густой столб дыма в Красноярском районе

Очевидцы поделились кадрами происшествия. Фото: "Самара ДТП"

В Самарской области опубликовали кадры, на которых виден густой столб черного дыма. В Красноярском районе возгорание могло случиться из-за дорожного происшествия.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции работают на месте происшествия в Красноярском районе. По предварительной информации, водитель большегруза выехал на встречную полосу и опрокинулся. Обстоятельства и причины происшествия пока неизвестны. Подробности уточняются.

Напомним, еще одна авария случилась на пересечении проспекта Кирова и улицы Физкультурной. В результате столкновения, одна из легковушек опрокинулась на крышу.