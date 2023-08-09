Появились подробности аварии, в которой пострадал курьер в Самаре

Пострадавшему назначили амбулаторное лечение. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре днем в среду, 9 августа 2023 года, местные жители поделились кадрами аварии. В дорожном происшествии пострадал сотрудник доставки.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, авария произошла в 15:00, водитель «Форд Транзит» ехал по улице Ново-Садовой со стороны улицы Циолковского. Во время движения автолюбитель не обеспечил контроль за машиной и сбил 19-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый.

Пострадавший не спешился во время выхода на проезжую часть. Курьеру назначили амбулаторное лечение.