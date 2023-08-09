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НовостиПроисшествия9 августа 2023 16:43

В Самарской области из-за аварии опрокинулся и взорвался бензовоз

Появились подробности аварии в Красноярском районе
Алена ПРОВКИНА
На место происшествия прибыли специалисты

На место происшествия прибыли специалисты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноярском районе Самарской области появились подробности серьезной аварии. Из-за столкновения с бензовозом произошел взрыв.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, авария случилась в 19:28 в среду, 9 августа 2023 года. На федеральной дороге М5 «Урал» в районе населенного пункта Светлое поле случилось дорожное происшествие. Количество погибших устанавливается. Одного из пострадавших отправили в больницу для медицинского обследования.

На месте аварии происходит горение бензовоза и легковой машины на площади в 50 квадратных метров. Движение транспорта приостановлено. Причины аварии устанавливают правоохранители. Привлечены пожарные подразделения областной службы.