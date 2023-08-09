В Самарской области из-за аварии опрокинулся и взорвался бензовоз

На место происшествия прибыли специалисты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноярском районе Самарской области появились подробности серьезной аварии. Из-за столкновения с бензовозом произошел взрыв.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, авария случилась в 19:28 в среду, 9 августа 2023 года. На федеральной дороге М5 «Урал» в районе населенного пункта Светлое поле случилось дорожное происшествие. Количество погибших устанавливается. Одного из пострадавших отправили в больницу для медицинского обследования.

На месте аварии происходит горение бензовоза и легковой машины на площади в 50 квадратных метров. Движение транспорта приостановлено. Причины аварии устанавливают правоохранители. Привлечены пожарные подразделения областной службы.