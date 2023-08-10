Строительство планетария на проспекте Ленина в Самаре вышло на новый этап

Завершить работы планируется в следующем году Фото: скриншот с видео

В Самаре продолжается строительство планетария. Объект возводят на проспекте Ленина. В августе 2023 года работы вышли на новый этап. Специалисты готовятся к укладке фундамента.

На текущий момент специалисты пробурили 280 железобетонных свай на глубину до 18 метров. Как только эти работы будут завершены, подрядная организация начнет устраивать фундаментную плиту под будущее здание.

Напомним, площадь планетария составит 5 728 кв. м. В здании будет два подземных и три надземных этажа с эксплуатируемой кровлей и астроплощадкой для открытых наблюдений. Звездный зал расположится на третьем этаже под горизонтальным куполом диаметром 18 метров и сможет вместить 224 зрительских места.

Завершить строительство планируется в следующем году.

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