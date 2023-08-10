В Самаре приступили к сносу расселенного дома на улице Авроры

Осталась лишь одна стена и груда мусора. Фото: скриншот видео

В Самаре городской блогер Евгений Щекин показал процесс сноса расселенного дома на улице Авроры. Специалисты пригнали технику.

Судя по опубликованным кадрам в социальной сети блогера, спецтехника прибыла на место и расчищает завалы. На участке расселенные дома потеряли свой привычный вид. На участке осталась только одна стена и груда хлама, которую вывозят большегрузы.

Напомним, в прошлом года правительство региона опубликовало постановление об изъятии земель на месте строительства дороги между Московским Шоссе и Ново-Садовой. Это было необходимо для продления улицы Авроры. О том, какие работы проводят сейчас на дорожном участке, – пока неизвестно.