Полицейские проводят рейды по предупреждению лесных пожаров в Самарской области

В регионе запрещено использовать открытый огонь и жечь сухую травянистую растительность. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области сотрудники полиции напоминают жителям о правилах пожарной безопасности и об ответственности за их нарушение. Рейды направлены на предупреждение лесных пожаров.

— В первую очередь внимание людей обращается на то, что чаще всего лесные пожары происходят из-за необдуманных и неосторожных действий, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Сейчас на территории региона установлен особый противопожарный режим. Он запрещает использовать открытый огонь и жечь сухую травянистую растительность. Также в беседах с жителями идет речь о недопустимости незаконной вырубки лесных насаждений.

Нарушители правил могут понести административную или уголовную ответственность. Отмечается, что профилактические мероприятия проводятся совместно с представителями лесничества и способствуют недопущению чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами.

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