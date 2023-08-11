Власти Самары отказались узаконить гаражи на ул. Ново-Садовой

Узаконить пытались гаражи в ГК 800 в Промышленном районе Самары Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владельцам гаражей на улице Ново-Садовой в Промышленном районе Самары не удалось узаконить их. Администрация Самары отказалась предоставлять необходимое разрешение. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

- Отказать Петрушину В.В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков общей площадью 1 139 кв. м, расположенных на улице Ново-Садовой (ГК 800), под хранение автотранспорта, - говорится в документе.

Основанием для отказа послужило мнение членов комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе Самары. Большинство из них выступили против выдачи разрешения.

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