Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 августа 2023 9:41

Автомобилисты поехали по дворам: в Самаре для ремонта теплотрассы перекрыли пр. Кирова

Появилось видео последствий перекрытия пр. Кирова в Самаре
Анастасия ФИЛАТОВА
Участок пр. Кирова будет закрыт для проезда до утра понедельника, 14 августа 2023 года

Участок пр. Кирова будет закрыт для проезда до утра понедельника, 14 августа 2023 года

В Самаре вечером 10 августа перекрыли проспект Кирова. Проезд ограничили на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Стара-Загора из-за работ по перекладке теплосетей. Общественный транспорт пустили в объезд. Многие горожане к подобным изменениям оказались не готовы. Блогер Евгений Щекин снял на видео последствия перекрытия оживленной дороги.

На проспекте Кирова установили ограждения и предупреждающие знаки. Часть автомобилистов, увидев их, разворачивается и едет в объезд, а кто-то преодолевает участок дворами. По словам местных жителей, во дворе дома № 200 по проспекту Кирова теперь так же оживленно, как и на Московском шоссе. Горожане переживают, что к вечеру ситуация может ухудшиться — произойдет транспортный коллапс.

— А что с транспортом? Не ходит? Неужели нельзя было частично перекрывать проспект Кирова?! На работу не доехать, — возмутились самарцы в соцсетях.

В департаменте транспорта объяснили, что организовать перекрытие по частям не получилось: работы ПТС затрагивают всю ширину проезжей части.

Напомним, участок проспекта Кирова будет закрыт до 5:00 понедельника, 14 августа 2023 года. В это время автобусы №№ 4, 6, 41, 47, 51, 203, 213, 226, 261 и троллейбусы №№ 4, 4к, 12, 13, 18, 20 будут курсировать в объезд. Троллейбусы №№ 8, 9 и 10 временно не будут ходить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал