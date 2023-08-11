Автомобилисты поехали по дворам: в Самаре для ремонта теплотрассы перекрыли пр. Кирова

Участок пр. Кирова будет закрыт для проезда до утра понедельника, 14 августа 2023 года

В Самаре вечером 10 августа перекрыли проспект Кирова. Проезд ограничили на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Стара-Загора из-за работ по перекладке теплосетей. Общественный транспорт пустили в объезд. Многие горожане к подобным изменениям оказались не готовы. Блогер Евгений Щекин снял на видео последствия перекрытия оживленной дороги.

На проспекте Кирова установили ограждения и предупреждающие знаки. Часть автомобилистов, увидев их, разворачивается и едет в объезд, а кто-то преодолевает участок дворами. По словам местных жителей, во дворе дома № 200 по проспекту Кирова теперь так же оживленно, как и на Московском шоссе. Горожане переживают, что к вечеру ситуация может ухудшиться — произойдет транспортный коллапс.

— А что с транспортом? Не ходит? Неужели нельзя было частично перекрывать проспект Кирова?! На работу не доехать, — возмутились самарцы в соцсетях.

В департаменте транспорта объяснили, что организовать перекрытие по частям не получилось: работы ПТС затрагивают всю ширину проезжей части.

Напомним, участок проспекта Кирова будет закрыт до 5:00 понедельника, 14 августа 2023 года. В это время автобусы №№ 4, 6, 41, 47, 51, 203, 213, 226, 261 и троллейбусы №№ 4, 4к, 12, 13, 18, 20 будут курсировать в объезд. Троллейбусы №№ 8, 9 и 10 временно не будут ходить.

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