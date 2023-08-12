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НовостиПроисшествия12 августа 2023 11:09

В Самарской области стало известно о низовом лесном пожаре в городе Жигулевск

В Жигулевске зафиксировали низовой лесной пожар, для тушения которого привлекли 21 человека
Алена ПРОВКИНА
Специалисты рассказали о низовом пожаре

Специалисты рассказали о низовом пожаре

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Жигулевск Самарской области поступило сообщение о низовом лесном пожаре. Происшествие зафиксировали в 20, 21 кварталах Бахиловского участкового лесничества в районе населенного пункта Бахилова Поляна.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о пожаре поступило днем в субботу, 12 августа 2023 года, в 13:01. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1 га. К счастью, погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара привлекли 21 человека, 5 единиц техник, в том числе 3 человека и 1 единица техники от МЧС России.

Напомним, за три дня в регионе произошло несколько дней загорелись прямо во время движения. Пожарные подразделения 3 раза выезжали на ликвидацию возгораний автомобилей.