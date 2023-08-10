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НовостиОбщество10 августа 2023 10:01

В Самарской области за 3 дня вспыхнули 3 автомобиля

Пожарные трижды выезжали на ликвидацию возгораний в машинах в начале августа 2023 года
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Пожарные советуют самарцам внимательно следить за состоянием электрооборудования

Пожарные советуют самарцам внимательно следить за состоянием электрооборудования

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие три дня в Самарской области произошло несколько происшествий с участием автомобилей. Машины загорались прямо во время движения. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

– За минувшие 3 дня пожарные подразделения 3 раза выезжали на ликвидацию загораний автомобилем. Все ЧП произошли во время движения, – рассказали в ведомстве.

Напомним, одно из происшествий произошло 8 августа в Самаре. Там загорелся легковой автомобиль. Другое ЧП случилось на трассе М-5 в среду, 9 августа. В результате ДТП вспыхнули сразу два авто.

Специалисты советуют самарцам внимательно следить за состоянием электрооборудования, а в ночное время оставлять автомобили на охраняемой автостоянке – это поможет избежать поджогов.