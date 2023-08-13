В Самаре отметят День строителя мастер-классом и кинопоказом

В День строителя в Самаре бесплатно покажут фильм "Карьера Димы Горина"

К Дню строителя, который в 2023 году отмечается 13 августа, в Самаре приурочен ряд культурных мероприятий.

Так, в музее Алабина пройдет мастер-класс, на котором самарцам будет предложено построить арт-объект из случайных элементов городских форм и природы. В качестве строительного материала сгодятся как обломки кирпичей, так и лоскутки ткани, кусочки краски и т.п.

Начало мероприятия под названием «Мастерская креативного бессознательного» в 15 часов. Требуется предварительная запись.

А вечером на Софийской набережной в кинотеатре под открытым небом «Филин» пройдет показ художественного фильма «Карьера Димы Горина». Кинолента, снятая в 1961 году, повествует об истории рядового бухгалтера, который в силу случайных обстоятельств отправляется на сибирскую стройку и обретает там смысл жизни и любовь.

Начало киносеанса — в 18.20, вход свободный.

Ранее мэр Самары Елена Лапушкина поздравила самарских строителей с профессиональным праздником.