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НовостиПроисшествия14 августа 2023 9:48

В Самаре вспыхнул бывший бар «Дон Жуан» на улице Стара-Загора

Пожарные тушат сильное возгорание в здании на улице Стара-Загора
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Огонь вырывался из окон

Огонь вырывался из окон

Фото: Скриншот с видео

В понедельник, 14 августа 2023 года, в Самаре произошел сильный пожар. На улице Стара-Загора вспыхнуло здание. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

Самарцы утверждают, что от огня пострадал бывший бар «Дон Жуан». Здание оказалось охвачено пламенем – оно вырывалось из окон прямо под крышей. На месте ЧП работали пожарные службы.

Отметим, что официальная информация о происшествии пока не поступала. Причину возгорания предстоит установить специалистам.

Ранее в Самарской области произошел другой серьезный пожар – он вспыхнул в Жигулевском заповеднике. ЧП случилось в субботу, 12 августа, однако службы до сих пор борются с огнем. На текущий момент объявлена локализация возгорания.