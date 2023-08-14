«Животные бросались под машины, повсюду запах гари»: стали известны последствия пожара в Жигулевском заповеднике

Заповедник оказался охвачен огнем и густым дымом. Фото: vk.com/suhih_ilya

Пожарные службы продолжают работать на месте крупного возгорания в Жигулевском заповеднике. Природоохранная зона оказалась во власти огня еще в субботу, 12 августа, однако борьба с огненной стихией продолжается по сей день. Рассказываем все, что известно о пожаре на текущий момент.

Низовой пожар перекинулся на деревья

Информация о возгорании в Жигулевском заповеднике появилась вечером в субботу, 12 августа. Дым из лесного массива заметили жители села Бахилова Поляна, входящего в состав городского округа Жигулевск.

– Лес очень сильно полыхает, запах гари невыносимый! Дышать невозможно, мы задыхаемся! – писали в соцсетях взволнованные жители.

Страшные опасения самарцев подтвердил мэр города Илья Сухих.

– Сегодня в 11:44 произошло загорание травы в районе 21 лесного квартала Жигулевского заповедника. В настоящее время все оперативные службы на месте. Ведутся работы по тушению. Нахожусь в непосредственной близости от пожара, чтобы держать ситуацию на контроле, – пояснил Илья Сухих.

Изначально пожар был низовым, однако огонь быстро пошел вверх и перекинулся на деревья. Официальные службы сообщали, что возгорание началось в 20, 21 кварталах Бахиловского участкового лесничества.

Огонь перекинулся с травы на деревья. Фото: vk.com/suhih_ilya

– Площадь пожара ориентировочно составляет 8 га. Площадь активного горения 1,5 га, площадь, пройденная огнем – 6,5 га. Погибших и пострадавших нет, – сообщали в ГУ МЧС по Самарской области.

На месте происшествия работали 73 человека, 26 единицы техники, в том числе от МЧС России 29 человек, 11 единицы техники.

Привлекли авиацию

Борьба с огнем продолжилась в воскресенье, 13 августа. Площадь пожара все еще оставалась прежней, однако количество человек, задействованных в тушении, значительно возросло.

– Для тушения пожара привлечены 205 человек, 40 единиц техники, в том числе от МЧС России 147 человек, 23 единиц техники. В качестве дополнительных сил и средств привлечены аэромобильная группировка ГУ МЧС Самарской области, группа применения беспилотных авиационных систем, Волжский спасательный центр МЧС России, – сообщали в ведомстве.

Площадь пожара превысила 9 га. Фото: vk.com/suhih_ilya

Ближе к обеду ситуация усугубилась – площадь пожара увеличилась до 9,2 га. К тушению возгорания подключили вертолет Ми-2.

Звери прыгали под колеса, а жители задыхались от запаха гари

Крупное возгорание стало настоящей катастрофой для заповедника. Особенно сильно ЧП сказалось на лесных обитателях. Местные жители сообщали, что животные стремились покинуть охваченные огнем участки и буквально бросались под колеса автомобилей. Сами сельчане также настрадались от пожара – они отмечают, что запах гари был очень сильным.

Однако многие переживали не за себя, а за дальнейшую судьбу заповедника. Местные жители были готовы отправиться на пожар добровольцами.

– Есть информация, что нужны волонтеры. Если действительно нужны, собирайте штаб, привлекайте добровольцев. Пожар это такое дело, что медлить нельзя! Это же заповедные места! – переживали сельчане.

Борьба с огнем длится уже более суток. Фото: vk.com/suhih_ilya

Спустя практически двое суток ситуация на месте ЧП сдвинулась с мертвой точки. Утром в понедельник, 14 августа, были объявлены последние новости о возгорании.

– В 18:30 13 августа 2023 года лесной пожар на площади 9,4 га локализован. Погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара привлечены 243 человека, 50 единиц техники, в том числе от МЧС России 186 человек, 29 единиц техники, – рассказали в ГУ МЧС по региону.

Официальная причина возгорания остается неизвестной, однако местные жители не исключают, что свою роль сыграл человеческий фактор. Установить все обстоятельства предстоит специалистам.

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