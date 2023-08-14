В Самаре задержали подозреваемого в нападении на девочку в лифте на ул. Осипенко

Правоохранители разбираются в обстоятельствах нападения на ребенка в одном из самарских домов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре нашли мужчину, который напал на девочку в лифте на улице Осипенко. Он был задержан. Об этом в понедельник, 14 августа 2023 года, «КП-Самара» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, сообщения о нападении мужчины на девочку появились в соцсетях накануне. Местные жители рассказали, что все случилось в доме № 18 на улице Осипенко. Мужчина сначала сидел на лавочке возле подъезда. Затем он увидел, как туда заходит девочка. Он проследовал за ребенком в лифт, где попытался схватить. Девочка оттолкнула его. После этого нападавший выбежал на площадку и больше не стал приставать к ребенку.

Момент попал на камеры видеонаблюдения. В полиции организовали по факту произошедшего проверку. Правоохранителям понадобилось немного времени, чтобы установить личность странного мужчины и задержать его.

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