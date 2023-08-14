В Самарской области 18-летняя девушка утонула во время катания на сапе

Водолазы нашли тело девушки на глубине четырех метров Фото: ПСС Самарской области

В понедельник, 14 августа 2023 года, на реке Сок в Самарской области произошло ЧП. Там в районе села Малая Царевщина нашли тело 18-летней девушки. Она утонула во время катания на сап-борде. Об этом сообщает пресс-служба ПСС региона.

- Девушка пропала днем ранее. Очевидцы увидели пустой сап-борд, на котором она каталась, и сообщили в оперативные службы. Осмотр береговой линии результатов не дал. В 8:00 водолазы приступили к осмотру подводной части реки, - рассказали в поисково-спасательной службе.

Поиски продолжались на протяжении почти четырех часов. Найти тело девушки удалось только в 11:53. Водолаз обнаружил погибшую на глубине четырех метров и доставил до берега. В настоящее время полицейские устанавливают причины трагедии.

Напомним, еще одно происшествие на воде произошло 13 августа в Самаре. В Волге на спуске улицы Осипенко утонул 50-летний мужчина. Он просто вошел в реку и больше его никто не видел.

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