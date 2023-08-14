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НовостиОбщество14 августа 2023 14:58

В Самаре нашли пропавшего 8-летнего мальчика

В полиции сообщили о судьбе 8-летнего мальчика, который пропал в Самаре днем 14 августа
Анастасия ФИЛАТОВА
Полицейские разыскали пропавшего ребенка и передали его родителям

Полицейские разыскали пропавшего ребенка и передали его родителям

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре благополучно завершились поиски 8-летнего мальчика в ярко-желтых кроксах, который пропал несколько часов назад. Ребенка нашли и уже передали родителям. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- Мальчик найден и передан родителям. В отношении него противоправные действия не совершались, - отметили в облглавке.

Напомним, школьник пропал сегодня днем, 14 августа 2023 года. В 12:30 он ушел из дома в СНТ «Дачница» на 19 км Московского шоссе и пропал. Его поиски велись в течение нескольких часов. Ближе к вечеру стало известно, что мальчика нашли. Он жив и здоров. Где ребенок был все это время, пока неизвестно.

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