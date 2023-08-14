Власти Самары разрешили строительство высоток на месте бывшей школы-интерната

Под застройку отдали участок площадью более 14 тысяч кв. м Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на улице Вольской, 40 построят высотки. Новые дома появятся на месте бывшей школы-интерната № 4. Об этом говорится в постановлении на сайте городской администрации.

Освоением площадки в Промышленном районе Самары займется компания «Донстрой». Она возведет новое жилье на территории в 14 988 квадратных метров. Максимальный разрешенный процент застройки при этом составит 80%. Мэрия дала фирме разрешение на отклонение от предельных параметров строительства.

Напомним, школа-интернат № 4 работала на улице Вольской до начала 2000-х годов. Затем в здании временно располагался корпус Самарской академии государственного и муниципального управления. Потом постройку снесли, сейчас там ничего нет.

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