В Самаре на 6-й Просеке образовался коммунальный водопад

Дороги на 6-й Просеке ушли под воду Фото: скриншот видео

В Самаре произошла еще одна коммунальная неприятность. На этот раз прорвало трубу в районе 6-й Просеки. Об этом во вторник, 16 августа 2023 года, сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам местных жителей, дороги на 6-й Просеке почти полностью ушли под воду. Там даже образовался собственный коммунальный водопад. Потоки воды текут в сторону медцентра и частично в направлении коттеджного поселка «Монако». Автомобилисты с трудом преодолевают внезапно образовавшиеся реки. Единственные, кому все нипочем, - дети. Для них потоп стал поводом для водных игр.

Напомним, накануне вечером, 15 августа 2023 года, из-за утечки на водоводе затопило улицу Ново-Вокзальную. Бурный поток воды тек от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал