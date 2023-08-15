Бенхамин Гарре может покинуть самарские «Крылья Советов»

По мнению агента Бенхамина Гарре, самарская команда не слишком хороша для аргентинца. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Аргентинский полузащитник Бенхамин Гарре может покинуть «Крылья Советов» уже в текущее трансферное окно. О таком намерении футболиста заявил его агент Эмилио Чемпион.

- Гарре хочет уйти. Команда не очень хороша, а его зарплата слишком мала на фоне остальных игроков лиги, - цитирует «СЭ» представителя игрока.

Накануне в одном из футбольных шоу в интернете агент Тимур Гурцкая заявлял о том, что «Крылья» отклонили предложение греческого ПАОКа о продаже Гарре за 7 млн евро.

По появлявшейся в публичном пространстве информации, «Крылья» купили Гарре за 1,7 млн евро и в случае продажи игрока должны будут отдать половину полученной прибыли его предыдущему клубу — аргентинскому «Расингу».

В начале 2023 года Эмилио Чемпион заявлял о желании Гарре получить российский паспорт.