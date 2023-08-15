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НовостиПроисшествия15 августа 2023 13:25

10-летний мальчик погиб, надышавшись парами бензина в Самарской области

Ребенок трагически погиб в селе Черноречье в августе 2023 года
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Трагедия произошла несколько дней назад

Трагедия произошла несколько дней назад

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В августе 2023 года в Самарской области произошло ЧП с участием ребенка. 10-летний мальчик трагически погиб в селе Черноречье. Об этом «КП-Самара» сообщил собственный источник.

Все случилось несколько дней назад. Мальчик надышался парами бензина. На месте работала скорая, его доставили в больницу областного центра, однако спасти ребенка не смогли: к сожалению, он погиб. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Ранее в Самарской области погибла 18-летняя девушка. Она утонула во время катания на сапе. ЧП произошло на реке Сок в районе села Малая Царевщина. На место происшествия выезжала поисково-спасательная служба.