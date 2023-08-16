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НовостиОбщество16 августа 2023 6:16

СОФЖИ продает участок на стрелке рек Волги и Самары за 249 млн рублей

Ранее фонд планировал застроить эту территорию, но проект не одобрили на публичных слушаниях
Анастасия ФИЛАТОВА
На участке, выставленном на продажу, находятся нежилые здания под снос

На участке, выставленном на продажу, находятся нежилые здания под снос

Фото: Яндекс. Карты

Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) выставил на продажу крупный земельный участок. Речь идет о территории, расположенной на стрелке рек Волги и Самары. Объявление появилось на сайте «Авито».

- Продается земельный участок площадью 25 293 квадратных метра на пересечении улиц Максима Горького и Кутякова под застройку. На участке находятся нежилые здания под снос, - говорится в объявлении.

СОФЖИ хочет выручить за эту землю 249 млн рублей. Однако цена неокончательная. Фонд готов торговаться.

Напомним, ранее СОФЖИ планировал сам застроить этот участок. Возвести там два ЖК в 6-9 этажей. Однако проект не прошел публичные слушания. Мэрия отказалась выдавать организации разрешение на отклонение от предельных параметров строительства.

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