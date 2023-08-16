СОФЖИ продает участок на стрелке рек Волги и Самары за 249 млн рублей

На участке, выставленном на продажу, находятся нежилые здания под снос Фото: Яндекс. Карты

Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) выставил на продажу крупный земельный участок. Речь идет о территории, расположенной на стрелке рек Волги и Самары. Объявление появилось на сайте «Авито».

- Продается земельный участок площадью 25 293 квадратных метра на пересечении улиц Максима Горького и Кутякова под застройку. На участке находятся нежилые здания под снос, - говорится в объявлении.

СОФЖИ хочет выручить за эту землю 249 млн рублей. Однако цена неокончательная. Фонд готов торговаться.

Напомним, ранее СОФЖИ планировал сам застроить этот участок. Возвести там два ЖК в 6-9 этажей. Однако проект не прошел публичные слушания. Мэрия отказалась выдавать организации разрешение на отклонение от предельных параметров строительства.

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