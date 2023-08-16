В Самаре прошли обыски в офисе подрядчика строительства метро

Правоохранители считают, что чиновники необоснованно выплатили подрядчику почти 200 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 15 августа 2023 года, в Самаре в офисе одного из крупных подрядчиков прошли обыски. Их провели сотрудники полиции. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.

- Обыски прошли в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий руководителями управления капстроительства. По версии следствия, компании «ВТС-П» необоснованно перечислили 194 млн рублей за нереализованный проект строительства метро, - написал в своем телеграм-канале парламентарий.

По предварительным данным, чиновники перевели деньги без заключения госэкспертизы. Часть платежек якобы подписывал и.о. министра строительства Самарской области Михаил Асеев. Ранее он руководил управлением капстроительства. В конце июля 2023 года его вызывали на допрос. Пока в качестве свидетеля.

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