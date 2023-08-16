Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 августа 2023 7:22

В Самаре прошли обыски в офисе подрядчика строительства метро

Полиция провела обыски в рамках дела о превышении должностных полномочий руководителями управления капстроительства Самарской области
Анастасия ФИЛАТОВА
Правоохранители считают, что чиновники необоснованно выплатили подрядчику почти 200 млн рублей

Правоохранители считают, что чиновники необоснованно выплатили подрядчику почти 200 млн рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 15 августа 2023 года, в Самаре в офисе одного из крупных подрядчиков прошли обыски. Их провели сотрудники полиции. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.

- Обыски прошли в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий руководителями управления капстроительства. По версии следствия, компании «ВТС-П» необоснованно перечислили 194 млн рублей за нереализованный проект строительства метро, - написал в своем телеграм-канале парламентарий.

По предварительным данным, чиновники перевели деньги без заключения госэкспертизы. Часть платежек якобы подписывал и.о. министра строительства Самарской области Михаил Асеев. Ранее он руководил управлением капстроительства. В конце июля 2023 года его вызывали на допрос. Пока в качестве свидетеля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал