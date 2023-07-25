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НовостиПроисшествия25 июля 2023 9:47

И.о. министра строительства Самарской области Михаила Асеева вызвали на допрос

Временный глава Минстроя региона проходит свидетелем по делу о превышении должностных полномочий
Анастасия ФИЛАТОВА
Уголовное дело возбудили в отношении руководителей управления капитального строительства

Уголовное дело возбудили в отношении руководителей управления капитального строительства

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 24 июля 2023 года, вызвали на допрос и.о. министра строительства Самарской области Михаила Асеева. Он проходит свидетелем по уголовному делу о превышении должностных полномочий руководителями управления капстроительства. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Дело, о котором идет речь, было возбуждено месяц назад по статье 286 УК РФ в связи с незаконными выплатами из бюджета. По версии следствия, чиновники необоснованно перечислили 194 млн рублей фирме «ВТС-П» за проект строительства метро, - написал парламентарий.

По словам Александра Хинштейна, деньги переводились без заключения госэкпертизы. Часть платежек якобы подписывал Михаил Асеев, который ранее руководил управлением капстроительства Самарской области.

Напомним, под следствием сейчас находится бывший министр строительства региона Николай Плаксин. Его подозревают в превышении должностных полномочий при вводе в эксплуатацию двух учреждений, построенных по нацпроекту «Культура».

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