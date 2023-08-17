Стало известно, почему на дорогах Самары 17 августа выставили наряды полиции

Большое количество полицейских заметили самарцы на Московском шоссе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в четверг, 17 августа 2023 года, жители Самары заметили на дорогах усиленные наряды полиции. Число правоохранителей заметно возросло на всем протяжении Московского шоссе. Они стояли почти на каждом перекрестке.

Самарцев такое количество полицейских на дорогах сильно удивило. В соцсетях горожане активно интересовались, что же такого произошло или произойдет, раз в городе столько нарядов полиции. Как выяснилось, правоохранителей заметно прибавилось из-за приезда в Самару председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

В пресс-службе федерального кабмина сообщили, что премьер-министр посетит в 63 регионе ряд промышленных предприятий. Также он встретится в губернатором Дмитрием Азаровым.

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