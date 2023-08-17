В Самаре на реставрацию Спасо-Вознесенского собора направят еще 20 млн рублей

Спасо-Вознесенский собор признан объектом культурного наследия Фото: Яндекс. Карты

В Самаре нашли подрядчика для продолжения реставрации Спасо-Вознесенского собора на улице Степана Разина. Победителем торгов признали ООО «Вега Групп Регион», которое согласилось выполнить работы за 19,8 млн рублей. Компания ранее уже становилась победителем другого аукциона на этом же объекте. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет заняться переоборудованием системы отопления и реставрацией интерьеров. Все восстановительные работы должны быть выполнены до 30 сентября 2024 года. Срок действия контракта – до конца ноября 2024 года включительно. Средства на реставрацию выделены из федерального бюджета.

Сейчас ООО «Вега Групп Регион» уже ведет работы на объекте. Компания выполняет реставрацию, консервацию и воссоздание оснований, фундаментов, кладок, ограждающих конструкций, металлических и деревянных деталей, декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора. За это она получит 98,7 млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал