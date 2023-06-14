Подрядчика для реставрации Спасо-Вознесенского собора нашли в Самаре

Собор был построен более 100 лет назад и признан объектом культурного наследия Фото: Яндекс. Карты

В Самаре нашли подрядчика для реставрации Спасо-Вознесенского (старого) собора на улице Степана Разина, 78. Здание религиозного учреждения приведет в порядок ООО «Вега групп регион». Эта же компания выполняла проект.

— По окончании срока подачи заявок была подана только одна заявка на участие в закупке — от ООО «Вега групп регион». Компания предложила 98,7 млн рублей. Заявку признали соответствующей всем требованиям, — говорится в сообщении на сайте госзакупок. Отметим, фирма не сильно снизила начальную стоимость контракта, которую установили в размере 99 млн рублей.

Заказчиком работ выступает министерство культуры РФ. Подрядчику предстоит воссоздать основания, фундаменты, кладки, металлические и деревянные конструкции и детали, а также отреставрировать декоративно-художественные покраски, штукатурную отделку и архитектурно-лепной декор. Срок выполнения работ — до 30 сентября 2024 года.

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