Озеро в парке «Молодежный» в Самаре частично заполнилось водой

Так водоем выглядит в настоящий момент. Фото: Подслушано Самара

В Самаре продолжается благоустройство парка «Молодежный». Важным этапом обновления является восстановление озера. Комплекс работ – масштабный, однако результаты можно оценить уже сейчас.

Как сообщили самарцы, озеро уже частично заполнилось водой. Судя по опубликованным фотографиям, водоем действительно преобразился. Воды в нем пока немного, однако работы на объекте все еще продолжаются.

Напомним, в рамках проекта в озере выполнили планировку дна и откосов, уложили подстилающие слои. Склоны водоема укреплены габионом, в него уложены камни. Для наполнения озера потребуется более 20 тысяч куб. м воды. А в центре появится фонтан.

В озере также будут установлены специальные датчики. Они помогут при выпаривании воды наполнить водоем до нужного уровня, а при увеличении жидкости – слить ее.