Один человек погиб при пожаре в многоэтажке на ул. Краснодонской в Самаре

Пожарные спасли из дома 16 человек, в том числе пять детей Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Стали известны новые подробности пожара на улице Краснодонской, 1 в Самаре 18 августа 2023 года. Там погиб человек. Его тело нашли в квартире на шестом этаже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Пожар вспыхнул в 14:20. Изначально сообщалось, что в многоэтажке загорелась одна квартира. Теперь речь идет уже о двух квартирах — на шестом и девятом этажах. Площадь пожара возросла с 50 до 80 квадратных метров.

— Из дома эвакуированы 20 человек, 16 человек спасено с помощью специальных устройств. Пятеро из них — дети. На шестом этаже в квартире обнаружен погибший, — отметили в оперативном ведомстве.

В настоящее время пожарные продолжают работать на месте происшествия. В тушении огня задействованы 44 человека и 13 единиц техники. Причина возгорания пока неизвестна.

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