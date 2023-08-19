Появились кадры с места обрушения новой четырехполосной дороги под Самарой

Из-за обрушения дороги движение транспорта по ней закрыли Фото: скриншот видео

В субботу, 19 августа 2023 года, в Самарской области обрушилась новая четырехполосная дорога. Провал образовался на 3 км 550 м трассы Кинель — Богатое — Борское. Движение транспорта там закрыли. Блогер Евгений Щекин снял на видео последствия просадки дорожного полотна.

— Из-за аварийной ситуации на дороге Кинель — Богатое — Борское движение грузового транспорта в районе Кинеля закрыто. Альтернативные маршруты проходят через трассы Самара — Оренбург и Самара — Бугуруслан, — сообщили в пресс-службе министерства транспорта и автодорог Самарской области.

В настоящее время на месте работают дорожные службы. Они устраняют последствия обрушения. Также туда выехали руководство регионального Минтранса и экипажи ГИБДД.

Напомним, участок, где произошел обвал, обновили совсем недавно. Подрядчик — АО «ДСК «Автобан» — расширил дорогу с двух полос до четырех и уложил новый асфальт. По контракту работы должны были завершить до 1 сентября 2023 года. Однако незадолго до сдачи объекта случилось ЧП. По данным Минтранса, просадка образовалась при прокладке инженерных сетей под трассой. Возобновить движение планируется сегодня ночью — транспорт хотят пустить по одной половине дороги в обе стороны.

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