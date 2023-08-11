В Самару прибыли новые автобусы из Белоруссии с «горбом» на крыше

Сейчас автобусы проходят процедуры обкатки, подготовки и оформления / Фото: vk.com/truesamara

В Самару прибыли новые автобусы из Белоруссии. Их разместили на территории троллейбусного депо № 3, которое находится на улице Фадеева. Очевидцы поделились в соцсетях фото.

Новый транспорт — трехдверные низкопольные автобусы марки МАЗ-203. Они выполнены в белом цвете. Отличие от предыдущих моделей — «горб» на крыше. Насколько известно, там хранятся газовые баллоны. Вместимость — до 100 пассажиров.

Новые автобусы планируют направить на маршруты Красноглинского и Куйбышевского районов / Фото: vk.com/truesamara

По данным департамента транспорта, сейчас машины проходят процедуры обкатки, подготовки и оформления. В скором времени они выйдут на городские маршруты. Автобусы будут работать в Куйбышевском и Красноглинском районах, жители которых часто жалуются на нехватку транспорта. Напомним, всего в Самару в этом году должны поступить 50 новых автобусов белорусского производства.

Отметим, размещение автобусов в одном из депо МП «ТТУ» неслучайно. Ранее сообщалось, что именно это предприятие займется пассажирскими перевозками с использованием новых машин. Кроме того, ему планируют передать имущество МП «Пассажиравтотранс».

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