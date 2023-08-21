В Самаре открыли движение троллейбусов № 4 и 4к по Ремесленному переулку

Троллейбусы временно ходили в объезд из-за ремонта теплотрассы / Фото: t.me/deptrans63

В Самаре возобновили движение троллейбусов № 4 и 4к по Ремесленному переулку. Они вновь ходят по участку от улицы Каховской до проспекта Кирова. Об этом в понедельник, 21 августа 2023 года, сообщили в департаменте транспорта Самары.

- Движение троллейбусов № 4 и 4к по Ремесленному переулку от Каховской до Кирова открыто в оба направления, - отметили в ведомстве.

Напомним, в последнее время троллейбусы курсировали в объезд участка Ремесленного переулка. Он был закрыт с 3 августа 2023 года. Там проводили работы по ремонту и модернизации тепловых сетей. Теперь «рогатые» вновь будут ходить по привычному маршруту.

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