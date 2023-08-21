Представители трех стран обменяются опытом на форуме «Сообщество» в Самаре

Форум Общественной палаты РФ пройдет в Самаре 29-30 августа 2023 года

В Самаре 29-30 августа 2023 года состоится форум Общественной палаты РФ «Сообщество». На нем участники обменяются опытом и новыми практиками по развитию институтов общественного контроля в России, Казахстане и Узбекистане. Модератором встречи выступит член комиссии ОП РФ по культуре и сохранению духовного наследия Павел Покровский.

— Системы общественного контроля России, Казахстана и Узбекистана имеют различные направления, но при этом во многом схожи. Истоки мы берем из избирательной системы и выборного права Советского Союза. За круглым столом мы сможем не только повысить общий уровень информированности о возможностях штабной независимой деятельности, но и поработать над развитием общественных отношений в целом. На нашей площадке мы постараемся организовать такое общение, которое, уверен, приведет к дальнейшему постоянному системному взаимодействию, — подчеркнул Павел Покровский.

Напомним, главная тема форума в 2023 году — «Гражданское общество России — основа развития». Принять участие в нем смогут представители НКО, активисты, волонтеры, журналисты, бизнесмены. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке. Актуальная программа форума представлена здесь.

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