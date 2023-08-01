«Она дала пощечину, а он вонзил нож в сердце»: самарца будут судить за жесткое убийство «Мисс полиция»

Совсем скоро начнут судить убийцу самарской полицейской

Ранним утром 2 ноября 2022 года Самару потрясло громкое ЧП - возле ночного клуба «Карамболь» зверски убили молодую сотрудницу полиции 30-летнюю Ирину Янковскую. Что произошло? Как девушка оказалась в этом злачном месте? Кто и за что жестоко расправился с «Мисс самарская полиция – 2029»? На эти вопросы пришлось отвечать следователям.

Предполагаемый убийца был пойман практически сразу же, в нескольких кварталах от места происшествия. 33-летний Роман Каверин признал свою вину частично, но то, что он рассказал на допросе заставило следователей задуматься – а стоит ли ему верить?

У следователей возникли закономерные подозрения - Роман Каверин не внушает доверия ни внешне, а если уж покопаться в его личном деле, то и вовсе от такого человека можно ожидать чего угодно. С его «списком» судимостей убить миловидную девушку – раз плюнуть.

Отец убил мать, сын убил отца

Из материалов дела: Роман Каверин, 33 года, разведен, есть двое малолетних детей. Первая судимость в 2009 году, кража. Вторая судимость – 2014 год, убийство. Был осужден на восемь лет тюрьмы. Освободился в январе 2022, а в ноябре снова схватился за оружие.

Остановимся подробнее на первом убийстве, которое совершил Роман Каверин. Здесь разворачивается настоящая семейная драма. Родной отец Романа тоже не был примером для подражания – неоднократно судим, последняя статья «Убийство». Отец на фоне конфликта убил родную мать Романа. Отсидев в тюрьме положенный срок, он вышел на свободу, где пробыл недолго. Роман жил вместе какое-то время с отцом-уголовником, но в один из дней на почве личностной неприязни Роман забил родного отца до смерти молотком.

Практически сразу после отбывания срока за убийство родного отца, Роман Каверин вновь пошел на страшное преступление и отнял жизнь у молодой женщины. Ирина Янковская работала в ПДН МО МВД РФ «Борский» с 2017 года. Она была не только отличным полицейским, но и любящей мамой для 10-летней дочки. Дочка во всем поддерживала маму. Когда Ирина решила принять участие в конкурсе «Мисс Самарская полиция», организатором которого выступает «Комсомольская правда», девочка больше всех болела за любимую маму. Ирина дважды принимала участие в конкурсе. В 2018 году она одержала победу в номинации «Мисс улыбка», а в 2019 году собрала максимальное количество голосов и получила главный приз.

Дала пощечину и получила нож в сердце

Как молодая мама, образцовая сотрудница ПДН оказалась в столь необычном по антуражу месте в середине рабочей недели – остается загадкой. Очевидцы рассказали, что в ту ночь в ночном клубе «Карамболь» Ирина была вместе с подругой. Сначала к девушкам за столик пытались подсесть парни (один из них – Роман Каверин), но дамы их «отшили». Уже на улице к Ирине вновь попытался подойти настырный молодой человек (Роман), но попытка познакомиться вновь потерпела фиаско – Ирина ударила ухажера по лицу ладонью.

- Все произошло стремительно. Девушка дала пощечину парню, а тот достал нож и вонзил его ей в сердце. Парень сел в машину, которая стояла возле бара, а девушка упала навзничь, под ней багровела лужа крови, - рассказывали свидетели трагедии.

У убийцы - своя версия

На следственном эксперименте Роман Каверин заявил, что, дескать, убитая им девушка не была «столь невинной, как все думают», а он всего лишь защищался. Правоохранители не поверили его словам - ведь такое поведение было бы очень странным для сотрудницы ПДН было странным. Однако частично преступник вину свою признал и этого было достаточно, чтобы отправить его в СИЗО на время следствия и установления всех обстоятельств произошедшего.

Следователям потребовалось девять месяцев, чтобы провести расследование и установить все детали убийства Ирины Янковской. 1 августа 2023 года уголовное дело с обвинительным заключением было передано в суд для рассмотрения по существу. Помимо 105 статьи УК РФ «Убийство», Роману Каверину вменяют также четыре преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Скоро состоится первое заседание по этому громкому убийству. «КП-Самара» следит за развитием событий.

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